Пять самых популярных кроссоверов в США

Эксперты изучили данные продаж на американском рынке за первое полугодие текущего года и составили рейтинг самых продаваемых кроссоверов.

На последней пятой строчке разместился японский полноприводный кроссовер Subaru Forester. За период с января по июнь модель разошлась тиражом в 96 тысяч единиц. Продажи “японца” увеличились на 11,8% по сравнению с прошлогодними показателями.

Четвертое место занял Toyota Highlander, который предпочли 144 тысячи автомобилистов в США. Спрос на модель резко вырос – за первое полугодие текущего года было продано на 82% больше машин, чем в 2020 году.

Тройку лидеров открывает Nissan Rogue (X-trail) новой генерации. С января по июнь было продано 182 тысячи экземпляров. Продажи авто в США увеличились на 70%.

Один из бестселлеров прошлого года – Honda CR-V занял лишь второе место с результатом 213 тысяч проданных авто (+ 53%). Самым популярным кроссовером в США стал японский кроссовер Toyota RAV4. В первом полугодии он разошелся тиражом 220 тысяч экземпляров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.