«Сбербанк» отсудил у «Укрзализныци» свыше $17 млн долга «Донецкой железной дороги»

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск «Сбербанка» к АО «Укрзализныця» («УЗ») и решил взыскать с ответчика в пользу истца $17,25 млн задолженности по начисленным в период с декабря 2017 по ноябрь 2020 года процентам по договору об открытии кредитной линии 2011 года.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, первичным заемщиком было ГП «Донецкая железная дорога». Суды признали «Укрзализныцю» ее правопреемником.

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Напомним, в июне 2020 года Верховный суд обязал «Укрзализныцю» погасить все долги «Донецкой железной дороги».

В июле «УЗ» отсрочила выплату $200 млн долга украинскому филиалу «Сбербанка» на три года.