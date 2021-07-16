Square создаст новую компанию, ориентированную на Bitcoin

Финтех-компания Square объявила о создании нового бизнеса, ориентированного на Bitcoin. Об этом сообщил генеральный директор компании Джек Дорси, сообщает Reuters.

Новая компания сосредоточится на создании открытой платформы для разработчиков, которая имеет целью облегчить создание децентрализованных финансовых услуг.

Компанию возглавит Майк Брок, который сейчас стоит во главе команды стратегического развития приложения Square Cash.

Напомним: ранее в этом месяце Square анонсировала создание аппаратного кошелька для биткойнов.