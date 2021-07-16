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За неделю автогаз подорожал на 30 коп./л

За неделю автогаз подорожал на 30 коп./л

За прошедшую неделю (9−16 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 33 коп./л, до 15,69 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», передает enkorr.

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн/л и 80 коп./л, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 коп./л, 15,85 до грн/л и 15,58 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, SunOil, «Авантаж 7», Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10−80 коп./л.

По материалам Економічна Правда
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