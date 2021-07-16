НБУ предоставил рефинансирование банкам на 371 миллион

Национальный банк Украины 16 июля 2021 года предоставил рефинансирование банкам на 371 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины сообщает, что 16.07.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 371,0 млн грн по процентной ставке в размере 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков: долгосрочное рефинансирование и операции своп процентной ставки. Так, с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет. Также ограничиваются объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, с сентября — до 3 млрд грн.