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НБУ предоставил рефинансирование банкам на 371 миллион

НБУ предоставил рефинансирование банкам на 371 миллион

Национальный банк Украины 16 июля 2021 года предоставил рефинансирование банкам на 371 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины сообщает, что 16.07.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 371,0 млн грн по процентной ставке в размере 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные меры по поддержке банков: долгосрочное рефинансирование и операции своп процентной ставки. Так, с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократились с 5 до 3 лет. Также ограничиваются объемы аукционов: с июля — до 5 млрд грн, с августа — до 4 млрд грн, с сентября — до 3 млрд грн.

По материалам Укринформ
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