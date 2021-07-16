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Субсидии «через Ощадбанк» не переоформят автоматически: что делать

Субсидии «через Ощадбанк» не переоформят автоматически: что делать

Если средства за субсидию перечислялись в Ощадбанк, который и оплачивал коммунальные платежи, пакет документов на получение пособия от государства нужно подать заново. Речь идет о людях, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона.

Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

Эта категория получателей не подпадает под автоматическое переназначение субсидий. Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты. Список документов зависит от жизненной ситуации получателя, но в него обязательно входит заявление и декларация о доходах.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период», — отметили в ведомстве.

Дело в том, что такие получатели относятся к категории «домохозяйства, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме».

«До мая украинцы имели возможность получать субсидию как в денежной наличной форме („живыми деньгами“ на банковскую карточку или через почту), так и в денежной безналичной форме (когда Ощадбанк перечислял суммы поставщикам жилищно-коммунальных услуг). С мая субсидию „живыми деньгами“ должны получать уже все», — объяснили в министерстве.

Еще две категории, которым субсидии не переназначат автоматически:

  • домохозяйства, которым субсидия была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);
  • домохозяйства, чья субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Напомним, срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

По материалам Сегодня
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