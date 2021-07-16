Субсидии «через Ощадбанк» не переоформят автоматически: что делать

Если средства за субсидию перечислялись в Ощадбанк, который и оплачивал коммунальные платежи, пакет документов на получение пособия от государства нужно подать заново. Речь идет о людях, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона.
Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.
Эта категория получателей не подпадает под автоматическое переназначение субсидий. Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты. Список документов зависит от жизненной ситуации получателя, но в него обязательно входит заявление и декларация о доходах.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.
«Гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период», — отметили в ведомстве.
Дело в том, что такие получатели относятся к категории «домохозяйства, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме».
«До мая украинцы имели возможность получать субсидию как в денежной наличной форме („живыми деньгами“ на банковскую карточку или через почту), так и в денежной безналичной форме (когда Ощадбанк перечислял суммы поставщикам жилищно-коммунальных услуг). С мая субсидию „живыми деньгами“ должны получать уже все», — объяснили в министерстве.
Еще две категории, которым субсидии не переназначат автоматически:
Напомним, срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.
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