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Intel выпустила первый графический драйвер с поддержкой Windows 11

Intel выпустила первый графический драйвер с поддержкой Windows 11

Компания Intel выпустила новейшую версию своего графического драйвера для Windows. Одно из наиболее существенных нововведений версии 30.0.100.9684 – добавление официальной поддержки ОС Windows 11.

Таким образом, эта версия стала первым драйвером, поддерживающим Windows Display Driver Model (WDDM) 3.0. Также это означает, что в драйвер добавлена официальная поддержка подсистемы Windows для Linux. В Windows 11 будет добавлена поддержка приложений Linux с графическим интерфейсом, поэтому обновлённые драйверы должны обеспечить лучшую производительность для таких случаев.

Одним из существенных нововведений в Windows 11 является добавление Auto HDR для игр. И новый драйвер Intel также добавляет соответствующую поддержку. Благодаря Auto HDR более тысячи игр могут получить некоторые из преимуществ HDR без необходимости специального программирования для этого. Но для раскрытия потенциала этой возможности потребуется наличие монитора с поддержкой HDR. К тому же, эта функция поддерживается только в Intel Iris Plus Graphics (в процессорах Intel Core 10-го поколения) или выше.

В дополнение к перечисленному, графический драйвер Intel версии 30.0.100.9684 добавляет поддержку новой игры – F1 2021. И ещё он содержит оптимизации для улучшения производительности в Moonlight Blade и Call of Duty: Warzone. Наконец, драйвер содержит ряд исправлений.

По материалам ITC.ua
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