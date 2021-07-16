Apple удалила из App Store приложение Fakespot

Компания Amazon направила запрос Apple с просьбой удалить из магазина приложение Fakespot. Apple прислушалась к просьбе, и теперь приложение недоступно на iPhone или iPad.
Приложение Fakespot анализирует отзывы к товарам в интернет-магазинах в попытке выявить поддельные обзоры продуктов. Однако, по данным Amazon, после недавнего обновления у компании возникли опасения из-за того, как приложение анализирует её сайт без разрешения, что, теоретически, позволяет получить несанкционированный доступ к данным клиентов. Новая версия приложения Fakespot была выпущена немногим более месяца назад, она позволяет авторизоваться в системе Amazon, просматривать и покупать товары с оверлеем Fakespot поверх основного сайта.
По словам основателя Fakespot, в середине июня Amazon инициировала запрос на удаление. И в середине июля Apple уведомила электронным письмом разработчиков о том, что, к сожалению, ситуацию не удалось разрешить мирным путем, и приложение Fakespot теперь удален из App Store.
«Мы просто потратили месяцы ресурсов, времени и денег на это приложение, — говорит основатель Fakespot. — Apple даже не дала нам возможности решить эту проблему».
Но Apple утверждает, что эти заявления не соответствуют действительности. По данным компании из Купертино, 8 июня Amazon инициировала спор по поводу прав интеллектуальной собственности.
«В течение нескольких часов мы убедились, что обе стороны контактируют друг с другом, объяснив проблему и шаги, которые разработчик должен предпринять, чтобы сохранить свое приложение в магазине, и предоставив им достаточно время решить вопрос. 29 июня мы снова обратились к Fakespot за несколько недель до удаления их приложения из App Store», — говорится в заявлении Apple.
Но так как разработчики Fakespot так и не устранили основания для претензии, приложение было убрано из магазина.
Amazon утверждает, что приложение Fakespot нарушает пункт 5.2.2 руководства Apple 5.2.2, которое гласит:
«Сторонние сайты/сервисы: если ваше приложение использует, получает доступ, монетизирует доступ или отображает контент из стороннего сервиса, убедитесь, что вам разрешено делать это в соответствии с условиями использования сервиса. Разрешение должно быть предоставлено по запросу».
Amazon также заявляет, что Fakespot внедряет код на её веб-сайт, открывая вектор атаки и подвергая риску данные клиентов (включая электронную почту, адреса, информацию о кредитных картах и историю браузера). В то же время компания говорит, что на самом деле не знает, действительно ли Fakespot использует эту информацию.
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