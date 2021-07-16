Межбанк: обвалится ли доллар из-за пика бюджетных платежей

В этот понедельник ключевым фактором для курсообразования на украинском межбанке будет пик периода бюджетных платежей.
Тянуть клиентам с расчетами по налогам уже некуда и сегодня они оперативно будут закрывать свои долги перед государством. Традиционно в такой период возникает дефицит гривны и компании-экспортеры станут активно распродавать свою валютную выручку, а вот у импортеров будет мало возможностей по активной скупке валюты — уплату налогов для них тоже никто не отменял. Все это играет в пользу нацвалюты на межбанке.
Фактор завтрашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ также будет оказывать определенное воздействие на поведение участников торгов, работающих на фондовом рынке. Но в этот раз его влияние будет ограниченным. Дело в том, что все они ждут решения Правления Нацбанка по учетной ставке, а оно будет оглашено только 22-го числа, то есть уже после проведения аукциона и опубликования его результатов. Поэтому мы не прогнозируем большой активности нерезидентов по покупке облигаций во вторник, а в основном покупателями ОВГЗ завтра будут местные игроки, что не добавит большого притока валюты на межбанк.
Дополнительно сегодня на поведение рынка и статистику торгов повлияет и хозяйственная деятельность компаний. Кроме налогов им надо обеспечивать и текущее финансирование, что заставляет крупных и не очень клиентов активно распродавать валюту. В условиях относительно стабильного курса доллара, да еще и с периодическими его небольшими проседаниями — им не имеет смысла придерживать свои валютные ресурсы в надежде на рост котировок.
Минфин прогнозирует на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 115−140 млн при заключении до 420−590 сделок. Увеличить ее могут действия госкомпаний, которым также надо рассчитывать с государством по налогам. В случае их выхода на торги с продажей доллара возникнет перекос спроса и предложения на межбанке и тогда мы увидим НБУ с интервенцией по покупке излишка валюты в ЗВР. Выходы регулятора в этом случае удержат курс доллара от существенного провала.
Курс евро на нашем рынке сегодня полностью будет зависеть от поведения пары евро/доллар на международных рынках. Покоя там не намечается, евро упорно тестирует уровень 1,18 доллара и периодически ниже. Все колебания пары евро/доллар будут немедленно отражаться и на курсе евро относительно гривны на украинском межбанке, а также периодически на на наличном рынке. Но наличный рынок сейчас менее «нервозен», нежели межбанк в части ценников по евро и не всегда спешит немедленно менять свои курсы в обменках при скачках курса на торгах. Эта тенденция сохранится и сегодня.
Котировки межбанка, по нашим расчетам 19 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,10−27,35 грн, евро — коридор 31,90−32,30 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,19 / 27,21
евро — 32,04 / 32,06
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