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Глава Мининфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Глава Мининфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что продал свою долю бизнеса в компании, специализирующейся на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Об этом Кубраков сообщил в Facebook.

По словам министра, он вместе с партнерами основал этот бизнес в 2016 году — компания вышла на рынок более 10 городов Украины.

«В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку „Слуги народа“, я передал свою долю в группе компаний в управление. В конца 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки аудиторских компаний.
Подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец была завершена. Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы», — написал Кубраков.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, Кубраков получил 9,863 млн грн дохода за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Руслана Крамаренко.

По материалам Економічна Правда
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