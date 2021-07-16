В «Прозорро» назвали самые удачные закупки июня: кто сэкономил больше госсредств

Госпредприятие «Прозорро» выделило пять самых успешных закупок по итогам июня этого года. Их определили по ряду критериев: большое количество участников на торгах, активная конкуренция и высокая экономия средств по итогам аукционов, сообщила пресс-служба ГП.
В прошлом месяце победителем стал Центр первичной медико-санитарной помощи Тячевского районного совета, который покупал компьютерную технику. В итоге сэкономил 56%. Планировал купить семь принтеров за 64 000 грн. Предложения подали 8 участников, из которых система отобрала одного, предлагавшего единицу за 4264 грн.
Кроме того, в первую пятерку вошли такие закупки:
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