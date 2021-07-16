В «Прозорро» назвали самые удачные закупки июня: кто сэкономил больше госсредств

Госпредприятие «Прозорро» выделило пять самых успешных закупок по итогам июня этого года. Их определили по ряду критериев: большое количество участников на торгах, активная конкуренция и высокая экономия средств по итогам аукционов, сообщила пресс-служба ГП.

В прошлом месяце победителем стал Центр первичной медико-санитарной помощи Тячевского районного совета, который покупал компьютерную технику. В итоге сэкономил 56%. Планировал купить семь принтеров за 64 000 грн. Предложения подали 8 участников, из которых система отобрала одного, предлагавшего единицу за 4264 грн.

Кроме того, в первую пятерку вошли такие закупки:

Требуховская школа в Киевской области — закупка 90 комплектов одноместных парт и стульев, за которые изначально предлагали 150 000 грн, но предложения подали 14 участников, а договор подписали с компанией, продававшей комплект за 1067 грн.

«Укрпочта» — подписала договор на закупку более 2000 персональных компьютеров с рамочным соглашением. Изначально планировали заплатить 34 млн грн, или 16 000 грн за единицу, но предложение победителя составило 28,7 млн грн;

Централизованные закупочные организации ( ЦЗО ) «Профессиональные закупки» в интересах Государственной таможенной службы — закупка электроэнергии с ожидаемой стоимостью 3 млн грн. Было 12 участников, в итоге удалось сэкономить 100 000 грн;