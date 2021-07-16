Страны ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи

Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тысяч б/с в месяц.
Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.
Будут стремиться полностью нивелировать текущие ограничения в сентябре 2022 года, говорится в сообщении.
При этом в декабре 2021 года будет дана оценка рынку.
С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ – с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с – всего на 1,63 млн б/с.
Группа, в которую входят страны ОПЕК и такие союзники, как Россия, в начале этого месяца не смогла решить споры по новой политики выпуска нефти между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В прошлом году OPEC + договорился о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки для преодоления падения спроса, вызванного пандемией, и постепенно уменьшил их до примерно 5,8 млн.
Группа планировала уменьшить сокращение еще на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021, поскольку цены на нефть поднялись до 2-летних максимумов.
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