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В ПриватБанке рассказали о прибылях за первое полугодие

В ПриватБанке рассказали о прибылях за первое полугодие

По итогам первого полугодия ПриватБанк получил прибыль в 11,6 млрд грн. Прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за 6 месяцев 2021 года составила 17,4 млрд грн, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе банка.

Объем средств клиентов в банке по состоянию на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года выросл на 14% до 305 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросло на 500 тысяч, клиентская база предпринимателей увеличилось на 76 тысяч, а количество пользователей Приват24 возросло на 1,2 млн человек. Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд грн.

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Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составляет 13,3 млрд грн. Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 года увеличился на 11% до 62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

“В первом полугодии 2021 года влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепления курса гривны обусловили негативный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, которые были получены в качестве взноса в уставный капитал банка в ходе национализации”, – говорится в сообщении.

Ситуативный, не связанный с деятельностью банка убыток от этого портфеля за 6 месяцев 2021 года составил 6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн.

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Напомним, в июне ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству. Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 года составила 24,3 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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