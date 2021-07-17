Zoom покупает провайдера облачных услуг за почти 15 миллиардов долларов

Компания Zoom Video Communications договорилась о покупке поставщика облачных услуг Five9 за 14,7 млрд долл. Сделку планируют закрыть в первой половине 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Zoom покупает поставщика облачных услуг, который мог бы поддержать ее популярное приложение для видеоконференций.

В соответствии с соглашением, 5 акционеров Five9 получат 0,5533 обыкновенных акций Zoom класса А. При этом, соглашение должны одобрить акционеры Zoom.

После одобрения сделки компания облачных услуг станет операционной единицей Zoom.

Ранее Five9 участвовала в тестировании оборудования, которое производит Zoom.

“Мы постоянно ищем пути совершенствования нашей платформы и приобретение Five9 вполне естественно”, – отметил исполнительный директор Zoom Эрик Юань.

Среди клиентов Five9 – такие компании, как Under Armour, Citrix, Athena Health и Lululemon.

Как пишет Bloomberg, в течение 2020 года акции Zoom выросли в цене в пять раз, а рыночная капитализация компании превысила 100 млрд долл.