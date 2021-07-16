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От экспорта черных металлов на Донетчине Украина получила почти 2 млрд долларов

От экспорта черных металлов на Донетчине Украина получила почти 2 млрд долларов

Металлургический комплекс был и остается ключевой отраслью экономики Донецкой области. Предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-мае 2021 года реализовано продукции на 76,0 млрд грн, что составило 53,3% общего объема реализации промышленной продукции региона и 32,6% реализованной продукции металлургического комплекса Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях).

От экспорта черных металлов в январе–мае 2021 года получено 1963,2 млн долл. США, что по сравнению с январем–маем предыдущего года больше на 720,1 млн долл., или на 57,9%, и составило 83,9% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров субъектами хозяйствования области и 40,0% экспорта черных металлов в Украине.

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С начала 2021 года сложилась благоприятная для экспортеров тенденция повышения цен на внешних рынках сбыта черных металлов. В январе-мае средневзвешенная цена тонны металла, экспортированного предприятиями региона, выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 42,1%, что позволило дополнительно получить 581,3 млн долл. валютной выручки. Ее прирост за счет увеличения на 11,2% физического объема экспорта черных металлов составил 138,8 млн долл.

Общий объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем предыдущего года вырос на 10,5%.

В январе-мае 2021 года на предприятиях металлургического производства и производства готовых металлических изделий региона было занято 30,3 тыс. человек, или каждый пятый работник промышленности. Их среднемесячная заработная плата составила 18 962 грн, что на 11,3% больше, чем в январе-мае 2020 года. В мае 2021 года уровень оплаты труда металлургов достиг 20 191 грн.

По материалам Finance.UA
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