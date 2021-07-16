Киевских ремонтников дорог оштрафовали почти на 43 млн грн

Временная админколлегия Антимонопольного комитета (АМКУ) оштрафовала «ВЛД Групп» и Строительно-энергетическую компанию — 16 из-за «розыгрыша» тендеров на ремонт дорог и аварийных участков теплосетей в Киеве стоимостью 140 млн грн.
Предприятия получили 19,6 млн грн и 23,25 млн грн штрафов соответственно.
Об этом сообщил глава столичного подразделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
По его словам, эти компании напрямую связаны между собой. У них один номер телефона, их счета управляются с помощью одного IP-адреса, а тендерные предложения имеют одинаковые свойства. Кроме того, одна компания предоставляла другой беспроцентную финансовую помощь.
«То, что компании являются связанными — очевидно, как белый день. Но почему-то этого не увидели сами заказчики: УЖКХ Шевченковской РГА и КП „Киевтеплоэнерго“. Коммунальным предприятиям теперь придется искать других подрядчиков», — написал Хмельницкий.
Теперь нарушители не смогут участвовать в закупках на протяжении трех лет.
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