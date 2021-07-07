Владелец «Манчестер Сити» взял один из крупнейших кредитов в истории футбола

Группа City Football Group (CFG), владеющая футбольным клубом «Манчестер Сити», взяла заем на сумму $ 650 млн. Об этом сообщает Financial Times, на которую ссылается Forbes.

Срок займа истечет в июле 2028 года, рассказали собеседники газеты. CFG, которая, помимо «Манчестер Сити», владеет клубами в США, Австралии и Индии, планирует направить средства на финансирование инфраструктурных проектов, таких как новый стадион для футбольного клуба New York City FC, который играет в американской MLS.

Речь идет об одном из крупнейших займов в истории футбола, отмечает FT. Ее сумма превышает $ 619 млн, о привлечении которых испанская «Барселона» договорилась с Goldman Sachs. Издание также напоминает, что лондонский «Тоттенхэм» в 2019 году привлек у нескольких банков 637 млн фунтов (около $ 880 млн по текущему курсу) на строительство нового стадиона.

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Кроме того, CFG привлекла возобновляемую кредитную линию на 100 млн фунтов (около $ 138 млн), пишет FT. Однако в ближайшие планы компании использование этих средств не входит, заявил газете близкий к группе источник.

Руководители CFG предпочли увеличить долговую нагрузку, так как посчитали этот вариант привлечения средств более дешевым, чем продажа ценных бумаг, рассказали близкие к сделке источники FT. Сама CFG отказалась предоставить газете комментарий.

Основной владелец CFG — шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян. Он потратил сумму, которая оценивается в 1 млрд фунтов, на трансформацию «Манчестер Сити» в один из самых успешных клубов в английском футболе, отмечает FT. Брат владельца CFG — шейх Халифа бен Зайд Аль Нахайян, который является главой Объединенных Арабских Эмиратов, указывает газета.