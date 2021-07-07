Владелец «Манчестер Сити» взял один из крупнейших кредитов в истории футбола

Группа City Football Group (CFG), владеющая футбольным клубом «Манчестер Сити», взяла заем на сумму $ 650 млн. Об этом сообщает Financial Times, на которую ссылается Forbes.
Срок займа истечет в июле 2028 года, рассказали собеседники газеты. CFG, которая, помимо «Манчестер Сити», владеет клубами в США, Австралии и Индии, планирует направить средства на финансирование инфраструктурных проектов, таких как новый стадион для футбольного клуба New York City FC, который играет в американской MLS.
Речь идет об одном из крупнейших займов в истории футбола, отмечает FT. Ее сумма превышает $ 619 млн, о привлечении которых испанская «Барселона» договорилась с Goldman Sachs. Издание также напоминает, что лондонский «Тоттенхэм» в 2019 году привлек у нескольких банков 637 млн фунтов (около $ 880 млн по текущему курсу) на строительство нового стадиона.
Читайте также: SpaceX Илона Маска установит первый рекламный щит в космосе
Кроме того, CFG привлекла возобновляемую кредитную линию на 100 млн фунтов (около $ 138 млн), пишет FT. Однако в ближайшие планы компании использование этих средств не входит, заявил газете близкий к группе источник.
Руководители CFG предпочли увеличить долговую нагрузку, так как посчитали этот вариант привлечения средств более дешевым, чем продажа ценных бумаг, рассказали близкие к сделке источники FT. Сама CFG отказалась предоставить газете комментарий.
Основной владелец CFG — шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян. Он потратил сумму, которая оценивается в 1 млрд фунтов, на трансформацию «Манчестер Сити» в один из самых успешных клубов в английском футболе, отмечает FT. Брат владельца CFG — шейх Халифа бен Зайд Аль Нахайян, который является главой Объединенных Арабских Эмиратов, указывает газета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяц4 ч. назад - 293 12
Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили, — эксперт4 ч. назад - 346 8
Майнинг-ферма, которую «обезвредила» СБУ, оказалась IT-компанией – СМИ3 ч. назад - 805 8
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать11 ч. назад - 3535 4
Бума по купле-продаже земли не произошло - участник рынкаВчера, 21:34 - 1225 4
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать11 ч. назад - 3535 4
Bitcoin зашел на новый виток обвала9 ч. назад - 2469 2
Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — Forbes9 ч. назад - 1959 3
Рада назначила Монастырского главой МВД7 ч. назад - 1882 2
Показали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с квадрокамерой и перископным модулем (фото)Вчера, 23:02 - 1855
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу9 ч. назад - 237
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 314
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 461 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1634 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1877 5