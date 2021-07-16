Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электронными

Киев начал подготовку к новой волне коронавируса.
Власти города планируют вернуть пропуска на общественный транспорт в случае нового локдауна, но на этот раз они будут не бумажными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Столичная власть направит обращение к руководителям предприятий и организаций критической инфраструктуры по составлению списков работников, которые будут нуждаться в этих специальных пропусках на транспорт.
«Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, уже в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска», — заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Как пояснили в КГГА, таким образом власть хочет персонализировать пропуска, чтобы избежать их подделки и чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.
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