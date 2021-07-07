В Австралии задумали мегапроект по производству зеленого водорода

Пока Европа только размышляет о масштабном производстве зеленого водорода, в Западной Австралии уже запланировали запуск крупнейшего в мире проекта для этих целей.

“Западный центр зеленой энергии” (Western Green Energy Hub) расположится на территории площадью более 15 тыс. кв. м.

До 50 ГВт солнечных и ветровых электростанций будут вырабатывать электроэнергию для производства водорода. Центр будет способен производить до 3,5 млн тонн зеленого водорода или до 20 млн тонн зеленого аммиака в год.

Стоимость проекта может достичь 75 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Регион, в котором планируется разместить водородный центр, обладает большими ветровыми и солнечными ресурсами – скорость ветра составляет в среднем 9 м/с, а солнечная радиация – 2000 кВт-ч/м2. При этом ветрено в основном по ночам, что создает отличный баланс в производстве тока.

Производимые водород и аммиак планируется и экспортировать, и использовать внутри страны.

Австралийский зеленый водород может пригодиться ЕС. Евросоюз уже инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии.

Кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина тоже может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Но для укрепления позиций водородной энергетики в Европе крайне важно решить вопрос производства, транспортировки и хранения водорода. Водород взрывоопасен при контакте с воздухом в достаточно высокой концентрации.

Вдобавок этот элемент обладает наименьшей плотностью во вселенной, поэтому его нельзя хранить так же компактно, как природный газ.