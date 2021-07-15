В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире стальной пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере.
Как сообщает Gemeente Amsterdam, после тщательных проверок и тестов мост был открыт на торжественном мероприятии с участием королевы Максимы.
«Мост, напечатанный на 3D-принтере, установлен над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Это первый в мире 3D-печатный мост, полностью изготовленный из стали», – говорится в сообщении.
Инновационное сооружение будет находиться под пристальным наблюдением создателей и ученых. В частности, они будут анализировать, как он реагирует на различные погодные условия и пешеходную нагрузку.
Вес моста составляет 6 тонн. На конструкцию установлены специальные датчики, которые помогут специалистам наблюдать за состоянием моста в режиме реального времени. Также это позволит определить, когда мосту понадобится ремонт.
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