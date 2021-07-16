Миллион в час: Коррупционный ущерб на «Укрзализныце» в 2020 оценили в 8 миллиардов

Ущерб «Укрзализныци» от коррупции на закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн за 2020 год — это 1 млн грн в час.

Об этом в Facebook сообщила Юлия Гришина, глава временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния «Укрзализныци».

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«После того, как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам „Укрзализныци“. … Ущерб „Укрзализныци“ от коррупции на закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год», — написала она. Депутат отметила, что 8 млрд грн в год — это 21 млн грн в день или почти 1 млн грн в час.

По ее словам, члены ВСК фокусируются на текущих преступлениях: «Задача правоохранителей пресечь не преступление, а предотвратить повтор схем. Они одни и те же на протяжении многих лет».