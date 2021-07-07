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Украинские госбанки могут быть приватизированы путем IPO в Лондоне

Украинские госбанки могут быть приватизированы путем IPO в Лондоне

Глава Национального банка Кирилл Шевченко обсудил с представителями Лондонской фондовой биржи приватизацию государственных банков Украины. Акции банков могут разместить на бирже.

Об этом сообщил сам глава НБУ в Facebook.

«Вчера состоялась встреча с представителями Лондонской фондовой биржи, посвященная приватизации украинских государственных банков», — написал он.

Как отметил Шевченко, сейчас в Украине четыре государственных банка, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями.

«Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях», — добавил он.

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По его словам, первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение неработающих активов в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021).

«Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов по их приватизации», — добавил Шевченко.

По материалам Finance.UA
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