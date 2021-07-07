ГФС провела обыски в «Киевводфонде» по делу о присвоении 7 млн гривен

Государственная фискальная служба провела обыски в КП «Киевводфонд» из-за вероятного присвоения 7 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

« Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева провели обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия „Киевводфонд“ в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Глава ГФС Вадим Мельник пояснил, что правоохранители проверяют причастность служебных лиц КП к предполагаемому присвоению более 7 млн гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов на территории Киева.

Во время обысков в служебных помещениях, а также по месту жительства служебных лиц, изъята первичная финансово-хозяйственная документация по взаимоотношениям между СПКП «Киевводфонд» с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.