Владельца электросамоката наказали на 127 тыс. грн за наезд на пешехода

В Украине впервые признали электросамокаты транспортным средством, исходя из чего постановили, что езда на них по тротуарам является нарушением правил дорожного движения (ПДД).

Такие утверждения значатся в постановлении, которое вынес Шевченковский районный суд г. Запорожье по уголовному производству о причинении вреда здоровью пешехода из-за наезда на него электросамоката.

Решение занимательно тем, что на данный момент электросамокаты, как и другие виды персонального электромобильного транспорта, пока никак не упоминаются в украинском законодательстве, регулирующем дорожное движение – соответственно, формально на них ПДД и ответственность за их нарушение не распространяется.

Фабула дела, в котором значатся выводы о недопустимости езды на электросамокатах по тротуарам, следующая: виновница происшествия вместе с ребенком ехала на электросамокате Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 и, объезжая пожилую женщину, задела ее локтем, в результате чего та упала на асфальт. В больнице женщине поставили диагноз “перелом шейки бедра”.

В суде посчитали, что инцидента можно было избежать, если бы владелица электросамоката соблюдала правила дорожного движения. Согласно анализу судей, электрический самокат подходит под определение “транспортное средство”, которое в пункте 1.10 ПДД определяется как “устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования и механизмов”.

Дальнейшая логика проста: если электросамокат является транспортным средством, то управляющий им человек должен руководствоваться ПДД и, в частности, пунктом 11.13, который, кроме некоторых исключений, запрещает движение ТС по пешеходным тротуарам.

Исходя из степени причиненного ущерба действия обвиняемой были квалифицированы по 291 статье уголовного кодекса, а именно “нарушение действующих на транспорте правил безопасности движения, если это повлекло тяжкие последствия”.

Суммарно с обвиняемой взыскали в пользу потерпевшей 127,5 тыс. грн. – из них чуть более 102 тыс. предусмотрено для возмещения затрат на лечение.

23 тыс. грн. потерпевшая получила в качестве компенсации за моральный ущерб. Стоит отметить, что истцы просили за это 100 тыс. грн.

Также стороны разделили между собой оплату юридической помощи потерпевшей – по 2 тыс. грн.

2350 грн оплатила обвиняемая.

Справка Finance.ua: