У Realme может появиться беспроводная зарядка в стиле Apple MagSafe

Не исключено, что в ассортименте китайской компании Realme в скором времени появится новая система подзарядки гаджетов.
Сетевые источники сообщают, что речь идёт об аналоге Apple MagSafe.
Дело в том, что Realme недавно подала заявку на регистрацию торговой марки MagDart. В этом названии явно прослеживается аналогия MagSafe, и с именем SuperDart — системой подзарядки, которая уже применяется в аппаратах Realme.
Что касается упомянутой технологии MagSafe, то она дебютировала в аппаратах Apple iPhone 12.
Система обеспечивает удобную беспроводную зарядку: встроенные магниты точно фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя максимальную скорость восполнения запаса энергии.
Таким образом, полагают наблюдатели, Realme готовит собственную версию MagSafe, которая как раз и получит название MagDart.
Заявка на регистрацию соответствующей торговой марки направлена в ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).
В документе говорится, что имя MagDart планируется для использования в мировом масштабе. Сама компания ситуацию пока никак не комментирует.
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