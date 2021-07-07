0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

У Realme может появиться беспроводная зарядка в стиле Apple MagSafe

У Realme может появиться беспроводная зарядка в стиле Apple MagSafe

Не исключено, что в ассортименте китайской компании Realme в скором времени появится новая система подзарядки гаджетов.

Сетевые источники сообщают, что речь идёт об аналоге Apple MagSafe.

Дело в том, что Realme недавно подала заявку на регистрацию торговой марки MagDart. В этом названии явно прослеживается аналогия MagSafe, и с именем SuperDart — системой подзарядки, которая уже применяется в аппаратах Realme.

Что касается упомянутой технологии MagSafe, то она дебютировала в аппаратах Apple iPhone 12.

Система обеспечивает удобную беспроводную зарядку: встроенные магниты точно фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя максимальную скорость восполнения запаса энергии.

Таким образом, полагают наблюдатели, Realme готовит собственную версию MagSafe, которая как раз и получит название MagDart.

Заявка на регистрацию соответствующей торговой марки направлена в ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

В документе говорится, что имя MagDart планируется для использования в мировом масштабе. Сама компания ситуацию пока никак не комментирует.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.