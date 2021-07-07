У Realme может появиться беспроводная зарядка в стиле Apple MagSafe

Не исключено, что в ассортименте китайской компании Realme в скором времени появится новая система подзарядки гаджетов.

Сетевые источники сообщают, что речь идёт об аналоге Apple MagSafe.

Дело в том, что Realme недавно подала заявку на регистрацию торговой марки MagDart. В этом названии явно прослеживается аналогия MagSafe, и с именем SuperDart — системой подзарядки, которая уже применяется в аппаратах Realme.

Что касается упомянутой технологии MagSafe, то она дебютировала в аппаратах Apple iPhone 12.

Система обеспечивает удобную беспроводную зарядку: встроенные магниты точно фиксируют зарядное устройство на задней панели смартфона, гарантируя максимальную скорость восполнения запаса энергии.

Таким образом, полагают наблюдатели, Realme готовит собственную версию MagSafe, которая как раз и получит название MagDart.

Заявка на регистрацию соответствующей торговой марки направлена в ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

В документе говорится, что имя MagDart планируется для использования в мировом масштабе. Сама компания ситуацию пока никак не комментирует.