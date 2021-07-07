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В планах Google выпустить смартфон Pixel Roll со скручиваемым дисплеем - источники

В планах Google выпустить смартфон Pixel Roll со скручиваемым дисплеем - источники

До конца текущего года компания Google, как ожидается, анонсирует смартфон Pixel Fold с гибким дисплеем.

Сетевые источники сообщают, что в планы IT-гиганта входит разработка и других аппаратов, оборудованных гибким экраном.

Утверждается, что в перспективе Google выпустит модель под названием Pixel Roll. Информацию об этом устройстве распространил Росс Янг (Ross Young), основатель и исполнительный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC).

В оснащение Pixel Roll якобы войдёт гибкий экран, скручиваемый внутри корпуса. Пока не ясно, в каком именно виде может быть реализована конструкция гаджета. К примеру, дисплей можно растягивать только с одной стороны или же с двух.

По словам господина Янга, выхода Google Pixel Roll не стоит ожидать в течение ближайших 12 месяцев. Иными словами, смартфон дебютирует не раньше второй половины следующего года.

В то же время Росс Янг подтвердил, что модель Google Pixel Fold будет анонсирована в конце 2021-го. Этот аппарат, судя по всему, получит формат книжки.

По материалам 3dnews.ru
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