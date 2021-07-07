В планах Google выпустить смартфон Pixel Roll со скручиваемым дисплеем - источники

До конца текущего года компания Google, как ожидается, анонсирует смартфон Pixel Fold с гибким дисплеем.
Сетевые источники сообщают, что в планы IT-гиганта входит разработка и других аппаратов, оборудованных гибким экраном.
Утверждается, что в перспективе Google выпустит модель под названием Pixel Roll. Информацию об этом устройстве распространил Росс Янг (Ross Young), основатель и исполнительный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC).
В оснащение Pixel Roll якобы войдёт гибкий экран, скручиваемый внутри корпуса. Пока не ясно, в каком именно виде может быть реализована конструкция гаджета. К примеру, дисплей можно растягивать только с одной стороны или же с двух.
По словам господина Янга, выхода Google Pixel Roll не стоит ожидать в течение ближайших 12 месяцев. Иными словами, смартфон дебютирует не раньше второй половины следующего года.
В то же время Росс Янг подтвердил, что модель Google Pixel Fold будет анонсирована в конце 2021-го. Этот аппарат, судя по всему, получит формат книжки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяцВчера, 15:32 - 457 15
Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили, — экспертВчера, 14:46 - 537 9
Майнинг-ферма, которую «обезвредила» СБУ, оказалась IT-компанией – СМИВчера, 15:43 - 1281 9
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделатьВчера, 08:11 - 4672 5
Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — ForbesВчера, 09:41 - 2225 3
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделатьВчера, 08:11 - 4672 5
Bitcoin зашел на новый виток обвалаВчера, 10:34 - 3840 2
Для украинцев открылись еще два туристических направленияВчера, 13:21 - 3140
Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — ForbesВчера, 09:41 - 2225 3
Рада назначила Монастырского главой МВДВчера, 12:33 - 2091 2
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосуВчера, 10:35 - 311
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Позавчера, 12:55 - 341
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 466 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1650 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1883 5