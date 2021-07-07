Microsoft раскрыла подробности осеннего обновления Windows 10

Компания анонсировала выпуск новой сборки Windows 10 под номером 21H2.

Обновление станет общедоступным только осенью, но уже сейчас его могут протестировать участники инсайдерской программы. Уже известен и список грядущих нововведений: он включает функции, ориентированные на производительность и безопасность.

Исправления в текущую предварительную сборку Windows 10 были добавлены с учётом отзывов пользователей, и будут работать даже на компьютерах, не соответствующих системным требованиям Windows 11.

Внесённые изменения будут обеспечивать поддержку следующих функций:

стандарта WPA3 H2E для повышения безопасности Wi-Fi;

упрощённой модели развёртывания функции Windows Hello для бизнеса без ввода пароля;

возможности вычислений на графическом процессоре в подсистемах Windows Subsystem for Linux ( WSL ) и Azure IoT Edge for Linux on Windows ( EFLOW ) для машинного обучения и других рабочих процессов.

Учитывая, что распространение обновления Windows 10 намечено на вторую половину 2021 года, её «пропатченные» версии в редакциях Home и Pro получат дополнительные 18 месяцев технической поддержки, а сборки Enterprise и Education будут обслуживаться в течение 30 месяцев после апдейта.