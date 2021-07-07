0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Microsoft раскрыла подробности осеннего обновления Windows 10

Microsoft раскрыла подробности осеннего обновления Windows 10

Компания анонсировала выпуск новой сборки Windows 10 под номером 21H2.

Обновление станет общедоступным только осенью, но уже сейчас его могут протестировать участники инсайдерской программы. Уже известен и список грядущих нововведений: он включает функции, ориентированные на производительность и безопасность.

Исправления в текущую предварительную сборку Windows 10 были добавлены с учётом отзывов пользователей, и будут работать даже на компьютерах, не соответствующих системным требованиям Windows 11.

Внесённые изменения будут обеспечивать поддержку следующих функций:

  • стандарта WPA3 H2E для повышения безопасности Wi-Fi;
  • упрощённой модели развёртывания функции Windows Hello для бизнеса без ввода пароля;
  • возможности вычислений на графическом процессоре в подсистемах Windows Subsystem for Linux (WSL) и Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW) для машинного обучения и других рабочих процессов.

Учитывая, что распространение обновления Windows 10 намечено на вторую половину 2021 года, её «пропатченные» версии в редакциях Home и Pro получат дополнительные 18 месяцев технической поддержки, а сборки Enterprise и Education будут обслуживаться в течение 30 месяцев после апдейта.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.