Разоблачена масштабная схема мошенничества с талонами на бензин и продажей автозапчастей

Полиция в Хмельницкой области раскрыла масштабную схему мошенничества с талонами на бензин и продажей автозапчастей.
Аферу организовал заключенный, который находится в следственном изоляторе. Вместе с сообщниками он ограбил граждан Украины на полмиллиона гривен.
Детали преступной схемы рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Заключенный, который находится в следственном изоляторе, организовал преступную группу из 10 человек. Его помощники — из Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областей.
Они создали фиктивный call-центр и выманивали у людей деньги через интернет. В сети они публиковали объявления о талонах на бензин и дизельное топливо по выгодным ценам, а также о продаже запчастей к транспортным средствам. Все вырученные средства за свои махинации злоумышленники делили между собой.
Кроме того, часть из этих денег они передавали на пополнение так называемого «преступного общака» и использовали для приобретения и поставки в следственный изолятор наркотических средств и психотропных веществ с последующим сбытом среди заключенных.
Следователи задокументировали 26 эпизодов преступных действий на территории четырех областей, в результате которых обманули своих жертв более чем на полмиллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Криминального кодекса Украины. Проводится досудебное расследование. Было проведено шесть обысков по месту проживания подозреваемых. Были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты мобильной связи и «черновые» записи мошенников. Троим подозреваемым уже объявили о подозрении.
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