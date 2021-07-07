Деньги из облака. «Поумневший» Интернет вещей принесет доход в $3,6 млрд

Пандемия вызвала небывалый бум в сфере облачных сервисов и удаленных компьютерных технологий, спрос на которые продолжает стремительно расти.
Сервисы, использующие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в сфере Интернета вещей, могут принести доходов на сумму $ 3,6 млрд к 2026 году.
Об этом сообщается в исследовании, опубликованном консалтинговой компанией ABI Research.
По оценкам исследователей, в Интернете вещей (IoT) аналитика и услуги дополнительного дохода (value added services) становятся более ценными по сравнению с оборудованием и программным обеспечением.
В частности, стоимость работы с ИИ будет расти в среднем на 40% в год. В то время, как многие сферы бизнеса пострадали из-за коронавируса, пандемия практически не затронула IoT, а многие аналитики из сферы облачных технологий даже извлекли выгоду.
«Поскольку отрасли переходят на „удаленку“, готовые решения для дистанционного мониторинга, управления активами, наблюдения за активами и профилактического обслуживания пользуются большим спросом и свидетельствуют об увеличении рынка», — заявила Екатерина Дуброва, аналитик из ABI Research.
По ее словам, поставщики, такие как DataRobot, значительно упрощают доступ к инструментам машинного обучения и искусственного интеллекта при помощи различных технологий, которые позволяют развертывать сервисы как локально, так и в облаке.
Все чаще используются «платформы как услуги» и «программное обеспечение как услуги», по такому принципу работает компания DataRobot. Пандемия показала бизнесу важность решений для быстрого развертывания, которые не зависят от оборудования.
Компании вроде AWS, C3 и Google сейчас успешно продвигают свои продукты и аналитические инструменты, создавая централизованные хранилища данных о СOVID-19. Пока они являются открытыми и бесплатными, но исследователи полагают, что в будущем разработчики попытаются продавать их на рынке здравоохранения. Технически хранилища могут стать первым шагом к созданию и тестированию сервисов потоковой аналитики и мониторинга.
Карантин показал всему миру перспективы общедоступного облака в сфере фармацевтики, биомедицины и телемедицины. Пусть Big data и не способна одолеть коронавирус, но услуги в сфере больших данных оказались полезными для успокоения общественности, удаленного наблюдения за пациентами и подготовки к возможным вспышкам коронавируса. В то же время, развитие искусственного интеллекта сильно замедлилось.
«ИИ и машинное обучение в IoT находятся на ранней стадии внедрения, отсутствие развития инфраструктуры на основе данных не позволило быстро внедрить машинное обучение на операционном уровне, когда COVID-19 ускорился», — резюмировала Дуброва.
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