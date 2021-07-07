По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (44,673 млн грн и 62,672 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (68 и 29), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,19−27,20 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активных заявок по доллару на сумму 107,345 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

27,2100 — 50 000

27,2100 — 80 000

27,2000 — 888

27,2000 — 30 000

27,2000 — 21 000

27,1900 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,2000 — 5 000

27,2100 — 20 000

27,2100 — 20 000

27,2100 — 10 000

27,2200 — 49 000

27,2200 — 25 000

27,2200 — 45 555

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2332 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,1808 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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