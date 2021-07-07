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Суд открыл дело о банкротстве «Гаврилівських курчат»

Суд открыл дело о банкротстве «Гаврилівських курчат»

Хозяйственный суд Киева 14 июля открыл производство по делу о банкротстве ООО «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»).

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на судебный реестр.

«Агромарс» — один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине. В начале года директор компании Иван Зазуля сообщил об остановке предприятий группы. Он говорил, что «при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес», «приходить каждый день и получать убыток нецелесообразно», а «цена на курятину не растет».

Конечные бенефициары этой компании — Евгений Сигал (бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов) и Марина Сигал.

В 2018 году прокуратура обвинила супругов Сигал в создании преступной организации и в загрязнении окружающей среды возле Вышгорода, что нанесло ущерб на сумму более 250 млн гривен.

Однако громкое задержание экс-депутата закончилось ничем — через полгода Генеральная прокуратура закрыла производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

По материалам Finbalance
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