Инвестиции в «крипту»: в Украине заблокировали финансовую пирамиду (видео)

В Украине заблокировали очередную мошенническую схему инвестиций. По данным следствия, ее организаторы обманули вкладчиков более чем на 250 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.

Сообщается, что мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюты. Минимальная сумма для вхождения в «бизнес» составляла 150 тыс. гривен.

По данным следствия, организаторы пирамиды создали приложение-клон электронной биржи, которая занимается продажей криптовалюты.

Но когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им говорили, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали вкладчиков.

«Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан», — говорится в сообщении.

Полиция провела обыски в Черкассах и Хмельницкой области у фигурантов дела, изъяла мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые» записи, деньги, а также оружие.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.