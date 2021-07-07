Маск не уверен в успехе проекта Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в беседе с фанатами к Твиттере, что «всегда есть шанс», что будущий Cybertruck его компании окажется «провальным».

Однако, как пишет CNBC, он планирует сохранить «производственный дизайн» авто почти таким же, как у его шоу-кара. Маск подчеркнул, что ему «наплевать» на любой риск провала Cybertruck, потому что ему лично нравится дизайн автомобиля.

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«Откровенно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое. Мне все равно… Другие машины выглядят одинаково, но Cybertruck выглядит так, как будто его сделали пришельцы из будущего», — рассказал он.

Напомним, мероприятие по запуску Cybertruck в 2019 году вызвало ажиотаж из-за необычного дизайна автомобиля.

Несмотря на неуверенность в том, когда Tesla сможет начать поставки своего авто, заказы на него начали буквально сыпаться. По словам Маска, компания получила около 250 000 заказов всего за неделю после анонса Cybertruck.