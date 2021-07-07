Подвинула Apple: Xiaomi впервые заняла второе место в списке мировых лидеров по продажам смартфонов

Китайская Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире в последнем квартале после роста продаж на 83%. Об этом свидетельствуют предварительные прогнозы Canalys.

Это первый случай, когда Xiaomi, китайский производитель разнообразной электроники – от рисоварок до игровых мониторов – занял второе место, на котором ранее находились Samsung Electronics и Apple.

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Доля рынка Samsung во II квартале достигла 19%, а Xiaomi – 17%. Согласно информации компании по исследованию рынка, доля Apple на мировом рынке смартфонов составляет 14%.

Стоимость акций Xiaomi выросла на 4,1%, компания является лидером гонконгского индекса Hang Seng.

Huawei Technologies также ненадолго попадала на ту же строчку рейтинга, пока санкции не ограничили ее доступ к ключевым чипам и не нанесли сокрушительный удар по ее смартфонному бизнесу. Воспользовавшись ситуацией, Xiaomi была особенно активна, выпустив два флагмана за первые четыре месяца года.

Крупнейшим двигателем роста компании стала международная экспансия. По данным Canalys, объем продаж компании увеличился более чем на 300% в Южной Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.