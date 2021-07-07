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Межбанк: пятница пройдет нестандартно

Межбанк: пятница пройдет нестандартно

Эта пятница на валютном рынке пройдет не совсем стандартно для традиционного окончания рабочей недели. Фактор пятничного снижения деловой активности перед выходными, конечно, сработает, но не в полной мере. Дело в том, что из-за того, что в этот раз выходные приходятся на 17-е и 18-е число — у бизнеса остается достаточно мало времени для полного расчета с государством по налогам, всего лишь 19-е и 20-е июля максимум. Поэтому многие не захотят рисковать, руководствуясь принципом «мало ли что» и начнут активно рассчитываться с бюджетом уже с сегодняшнего дня. Это добавит статистики торгов. И будет стимулировать значительную часть экспортеров распродавать валютную выручку из-за повышенного спроса на гривну. Параллельно, подобная нехватка гривны у импортеров приведет к сокращению возможности скупки валюты с их стороны, что также будет позитивным фактором для нацвалюты.

Сегодня курсообразование на межбанке будет полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков. И их планов по накоплению ресурсов под налоговые платежи, а также операций по финансированию своих текущих расходов в гривне.

НБУ уже традиционно постарается не вмешиваться в ход торгов, но при существенном избытке предложения все же может выйти с интервенцией по покупке доллара. Задачу по росту ЗВР регулятору никто не отменял. Тем более, перед уже скорыми сентябрьскими выплатами страны по внешним долгам.

В целом, пока ситуация на валютном рынке складывается позитивно для нацвалюты, как за счет бюджетного фактора, так и за счет расклада по ценам на товары традиционного экспорта Украины: металл, подсолнечное масло, руду и сельхозпродукцию. Мы не ожидаем сегодня особых сюрпризов по курсу доллара и евро.

Котировки межбанка, по расчетам 16 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,18−27,33 грн, евро — коридор 32,00−32,38 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,22 / 27,24
евро — 32,11 / 32,13

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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