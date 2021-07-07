Рада криминализировала ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Законом признана незаконная добыча полезных ископаемых местного значения уголовно наказуемым деянием и усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в целом.
Кроме того, статья 240 Уголовного кодекса дополнена нормами относительно усиления уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения, а также введена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличены штрафы по сравнению с действующими нормами.
Отмечается, что законом предусмотрена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.
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