Байден: Россия может использовать энергетику в качестве оружия

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.
Байдена на совместной пресс-конференции с Меркель цитирует Голос Америки в twitter, AFP в twitter.
«Что касается „Северного потока-2“, Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать. На время моего вступления в должность „Северный поток-2“ был на 90% завершен, поэтому введение следующих санкций не казалось целесообразным»… стоило работать с Германией над шагами на случай, «если Россия прибегнет к шантажу Украины», — сказал Байден.
Напомним, Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их «не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы» и не договариваться об Украине без Украины.
Ранее Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основуВчера, 14:19 - 603 14
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2599 13
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 4282 10
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1235 7
Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев «грязных денег» почти на 51 млрдВчера, 10:45 - 972 7
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 4282 10
Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)Вчера, 13:00 - 1520
Суд Амстердама обязал VW выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по 3000 евроВчера, 14:16 - 1264
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1245 5
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1235 7
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 239
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 439 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1538 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1854 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 913 1