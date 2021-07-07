Байден: Россия может использовать энергетику в качестве оружия

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

Байдена на совместной пресс-конференции с Меркель цитирует Голос Америки в twitter, AFP в twitter.

«Что касается „Северного потока-2“, Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей, или им угрожать. На время моего вступления в должность „Северный поток-2“ был на 90% завершен, поэтому введение следующих санкций не казалось целесообразным»… стоило работать с Германией над шагами на случай, «если Россия прибегнет к шантажу Украины», — сказал Байден.

Напомним, Владимир Зеленский в день встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне призвал их «не обменивать ценности и безопасность на экономические интересы» и не договариваться об Украине без Украины.

Ранее Ангела Меркель отправилась в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Это последняя ее поездка в США на посту канцлера.