В следующем году продажи автомобилей в Китае увеличатся вдвое — Deutsche Bank

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что продажи электромобилей в Китае могут вырасти вдвое в 2021 году. Это связано с тем, что китайские автопроизводители не испытывают проблем с поставками чипов и дефицита запчастей, в отличие от компаний из других стран, пишет FinMarket.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), на долю автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в июне приходилось 14-15% общего объема продаж легковых машин.

«Несмотря на сильное начало года и нашу уверенность в том, что переход (на NEV) будет ускоряться в течение года за счет появления новых привлекательных моделей, мы прогнозируем удвоение продаж электромобилей в 2021 году – до более чем 2 млн», – говорится в сообщении банка.

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При этом продажи NEV в целом могут достичь 2,5 млн машин, ожидают эксперты.

Котировки акций китайского производителя электромобилей Nio Inc. подскочили за последние двенадцать месяцев в 3,2 раза. Между тем капитализация еще одного китайского представителя отрасли, бумаги которого торгуются на американском рынке, Li Auto Inc. увеличилась на 44% за три месяца.