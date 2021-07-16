Власти США заплатят $10 млн за информацию, которая поможет обезвредить хакеров

Соединенные Штаты предложили награду в $10 млн за информацию, благодаря которой можно установить или определить местонахождение киберпреступников, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента Rewards for Justice («Награда за правосудие»), пишет Коммерсант.
Власть США интересуют хакеры, которые работают по приказу иностранного правительства и предпринимают атаки на ключевые инфраструктурные объекты Соединенных Штатов.
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Для передачи соответствующей информации Госдепартамент создал канал в даркнете на базе браузера Tor. Это должно защитить безопасность потенциальных источников и обеспечить им анонимность, объяснили в ведомстве.
«Определенные злонамеренные кибероперации, нацеленные на ключевую инфраструктуру США, возможно, нарушают Акт о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA)», – указано в сообщении. Речь идет в том числе об использовании программ-вымогателей и о получении информации с защищенных компьютеров.
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