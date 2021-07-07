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Межбанк: доллар и евро дешевеют

Межбанк: доллар и евро дешевеют

Четверг на валютном рынке ожидаемо прошел в перетягивании «курсового каната» среди крупных игроков. «Победу», в конечном итоге, сегодня одержали покупатели. За день доллар подешевел на 4 копейки — с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен, а евро при продаже упал сразу на 9 копеек — с 32,31/32,33 до 32,21/32,24 гривен.

По доллару основной причиной проседания было превышение предложения над спросом на нашем межбанке, а вот котировки евровалюты упали во многом за счет международного рынка. Евро в середине дня котировался в пределах 1,185 доллара, но к концу дня подешевел до 1,182. В связке с падением котировок доллара на украинском межбанке — это привело к укреплению позиций гривны и относительно евро.

Нацбанк на торги сегодня не выходил. Участники рынка сами достаточно быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не наблюдалось.

В этих условиях спекулянты в основном зарабатывали за счет колебаний курса евро, а также в формате работы «в две стороны» по доллару. Фактор снижения деловой активности клиентов в летний период явно оказывал свое влияние на общее поведение межбанка. И периодически создавалось ощущение, что стоящая на улице жара — явно сбавляет активность как самих компаний, так и дилеров банка во время сегодняшней сессии.

Ход торгов:

С утренних 27,30/27,32 к 11 часам котировки особо не изменились и оставались на том же уровне, но ближе к 12 часам уже ощущалось небольшое превышение предложения над спросом.

Продавцы в самом начале ещё пытались противостоять происходящему и удерживали свои ценники. Но ближе к полудню котировки снизились до 27,285/27,3050 гривен, а к обеду упали до 27,27,275/27,295. В основном, за счет продаж крупных клиентов.

К 14 часам доллар ситуативно и кратковременно подрос до 27,28/27,30 гривен за счет покупок нескольких игроков, но затем курс уже окончательно пошел на снижение. К 15 часам — до 27,275/27,295 гривен, к 16:00 — до 27,265/27,285 гривен и к концу сессии до 27,26/27,28.

Главные события 15 июля на валютном рынке:

  • Доллар за день подешевел с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен к концу сессии, а евро — с 32,31/32,33 до 32,21/32,24.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3001 гривен, а официальный курс на 16 июля 2021 года установлен на уровне 27,2905 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,26 / 27,28
евро — 32,21 / 32,23

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1818 / 1,1819

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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