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Harley-Davidson представил новый 121-сильный Sportster S (фото, видео)

Harley-Davidson представил новый 121-сильный Sportster S (фото, видео)

В рамках капитального обновления своей линейки Harley-Davidson официально представил новую 121-сильную модель Sportster S, которая станет флагманом семейства «Спортстеров».

Мощность нового мотора V-twin с водяным охлаждением от Harley-Davidson, который получил название Revolution Max 1250T у Sportster S составляет 121 лошадиную силу, крутящий момент — 127 ньютон-метров. Это на полсотни сил больше, чем доступно модели Pan America 1250 с тем же мотором. А по сравнению с моделью Iron 1200 мощность новинки вдвое больше, но при этом экономичнее, потребляя 4,8 литра бензина на 100 километров пробега вместо 4,9 литров, которые «ест» Iron 1200.

«Sportster S — совершенно новый мотоцикл с мотором Revolution Max, который устанавливает новый стандарт производительности линейки Sportster», — сказал Йохен Цайц, глава, президент и генеральный директор Harley-Davidson. «Это новое поколение Sportster выделяется мощностью, производительностью, технологией и стилем. И это часть нашего обязательства представить мотоциклы, которые соответствуют нашей стратегии повышения желаемости и следованию наследию Harley-Davidson».

Двигатель Sportster S одновременно выступает структурным элементом шасси, а это значит, что байк не имеет обычной рамы, а элементы подрамника прикреплены болтами непосредственно к двигателю. Harley-Davidson говорит, что это значительно уменьшает вес байка (он весит на 28 кг меньше, чем Iron 1200) и помогает лучше централизовать массу для улучшения управляемости.

Его высоко смонтированный выхлоп и вынесенные вперед ножные органы управления усиливают его амбиции относительно производительности, но Harley-Davidson предложит комплект для изменения их положения для более расслабленной позы за рулем.

«Каждый визуальный элемент дизайна модели Sportster S является выражением чистой силы мотоцикла, — сказал шеф дизайна Harley-Davidson Брэд Ричардс. — Это волк в волчьей шкуре».

Sportster S будет доступен в США уже с этой осени, с начальной ценой в 14 999 долларов.

По материалам Телеканал 24
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