Harley-Davidson представил новый 121-сильный Sportster S (фото, видео)

В рамках капитального обновления своей линейки Harley-Davidson официально представил новую 121-сильную модель Sportster S, которая станет флагманом семейства «Спортстеров».
Мощность нового мотора V-twin с водяным охлаждением от Harley-Davidson, который получил название Revolution Max 1250T у Sportster S составляет 121 лошадиную силу, крутящий момент — 127 ньютон-метров. Это на полсотни сил больше, чем доступно модели Pan America 1250 с тем же мотором. А по сравнению с моделью Iron 1200 мощность новинки вдвое больше, но при этом экономичнее, потребляя 4,8 литра бензина на 100 километров пробега вместо 4,9 литров, которые «ест» Iron 1200.
«Sportster S — совершенно новый мотоцикл с мотором Revolution Max, который устанавливает новый стандарт производительности линейки Sportster», — сказал Йохен Цайц, глава, президент и генеральный директор Harley-Davidson. «Это новое поколение Sportster выделяется мощностью, производительностью, технологией и стилем. И это часть нашего обязательства представить мотоциклы, которые соответствуют нашей стратегии повышения желаемости и следованию наследию Harley-Davidson».
Двигатель Sportster S одновременно выступает структурным элементом шасси, а это значит, что байк не имеет обычной рамы, а элементы подрамника прикреплены болтами непосредственно к двигателю. Harley-Davidson говорит, что это значительно уменьшает вес байка (он весит на 28 кг меньше, чем Iron 1200) и помогает лучше централизовать массу для улучшения управляемости.
Его высоко смонтированный выхлоп и вынесенные вперед ножные органы управления усиливают его амбиции относительно производительности, но Harley-Davidson предложит комплект для изменения их положения для более расслабленной позы за рулем.
«Каждый визуальный элемент дизайна модели Sportster S является выражением чистой силы мотоцикла, — сказал шеф дизайна Harley-Davidson Брэд Ричардс. — Это волк в волчьей шкуре».
Sportster S будет доступен в США уже с этой осени, с начальной ценой в 14 999 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2250 13
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основуВчера, 14:19 - 454 12
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 3626 8
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1121 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1121 5
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 3626 8
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2250 13
Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)Вчера, 13:00 - 1295
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1121 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1121 5
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 198
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 430 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1513 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1850 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 903 1