Samsung будет поставлять камеры заднего вида для электропикапа Tesla Cybertruck

Южнокорейская компания Samsung Electro-Mechanics заключила контракт с Tesla на 435,7 миллиона долларов.

Южнокорейский производитель электронных компонентов Samsung Electro-Mechanics стремится расширить свой бизнес на рынке запчастей для электромобилей. Новое направление должно компенсировать потери, связанные с замедлением роста мировой индустрии мобильных телефонов.

Как сообщила газета The Korea Economic Daily Global Edition (KED Global), Samsung подписала контракт на 435,7 млн на поставку модулей камер компании Tesla. Ими будут комплектовать новую модель американской марки. Предположительно, это электрический пикап Tesla Cybertruck, который должен выйти на рынок к концу 2021 года.

Поставки камер с завода компании в китайском городе Тяньцзинь начнутся со второй половины этого года. Напомним, что у Cybertruck нет традиционных зеркал. Видимость водителю будут обеспечивать восемь камер кругового обзора. Еще одну установят под передним бампером. Ее задача – картинка с дорожного полотна, что особенно актуально на бездорожье.