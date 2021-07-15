0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Samsung будет поставлять камеры заднего вида для электропикапа Tesla Cybertruck

Samsung будет поставлять камеры заднего вида для электропикапа Tesla Cybertruck

Южнокорейская компания Samsung Electro-Mechanics заключила контракт с Tesla на 435,7 миллиона долларов.

Южнокорейский производитель электронных компонентов Samsung Electro-Mechanics стремится расширить свой бизнес на рынке запчастей для электромобилей. Новое направление должно компенсировать потери, связанные с замедлением роста мировой индустрии мобильных телефонов.

Как сообщила газета The Korea Economic Daily Global Edition (KED Global), Samsung подписала контракт на 435,7 млн на поставку модулей камер компании Tesla. Ими будут комплектовать новую модель американской марки. Предположительно, это электрический пикап Tesla Cybertruck, который должен выйти на рынок к концу 2021 года.

Поставки камер с завода компании в китайском городе Тяньцзинь начнутся со второй половины этого года. Напомним, что у Cybertruck нет традиционных зеркал. Видимость водителю будут обеспечивать восемь камер кругового обзора. Еще одну установят под передним бампером. Ее задача – картинка с дорожного полотна, что особенно актуально на бездорожье.

По материалам Autogeek
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.