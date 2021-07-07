Aston Martin представил серийный гиперкар Valhalla (фото)

Серийный Valhalla получил двигатель Mercedes-AMG V8 в составе гибридной силовой установки, вместо V6 разработки Aston Martin и Red Bull Advanced Technologies. Еще одна интересная особенность – отсутствие заднего хода в трансмиссии.
Концепт Aston Martin Valhalla 2019 года, который на стадии разработки называли Project 003 и AM-RB 003, предусматривал гибридную силовую установку на основе собственного бензинового V6, однако к 2021 году в руководстве и структуре компании произошли значительные изменения, на пост руководителя пришел Тобиас Моерс – бывший босс Mercedes-AMG, а концерн Daimler увеличил свою долю в бизнесе британской фирмы, а значит и влияние на решение.
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В результате основой для силового агрегата Valhalla стал 4-литровый твин-турбо V8 с плоским коленвалом, позаимствованный у Mercedes-AMG GT. Размещен он по-прежнему в середине шасси, а всю свою мощность в 750 сил и обороты передает на заднюю ось. Ему ассистируют два электромотора, спереди и сзади, которые развивают еще 204 силы мощности, поднимая совокупную отдачу силовой установки до 950 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров.
В режиме электромобиля Aston Martin Valhalla становится переднеприводным, тогда как функционал гибридного режима позволяет разное распределение тяги, в некоторых ситуациях до 100% на заднюю ось. Также сзади предусмотрен дифференциал с электронным управлением.
С бензиновым V8 сотрудничает 8-скоростная роботизированная коробка передач с переключателями под рулем, разработанная специально для гибридов. А за задний ход автомобиля отвечает электромотор – такая же схема применена в гиперкаре Ferrari SF90 Stradale.
На ”соке” батареи с выключенным ДВС Valhalla может проехать только 15 километров и с ограниченной до 130 км/ч максимальной скоростью. В боевом же режиме гибридное спорткупе набирает первую сотню на спидометре за 2,5 секунды после старта и продолжает ускоряться до максимальных 330 км/час. Производитель утверждает, что Valhalla может проехать Нюрбургринг за 6 минут 30 секунд, то есть быстрее нынешнего рекордсмена – Mercedes-AMG GT Black Series и его 6 минут 43,616 секунды.
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