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Показали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с квадрокамерой и перископным модулем (фото)

Показали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с квадрокамерой и перископным модулем (фото)

Компания Apple запатентовала что-то под наименованием «Подвижная камера». Патент уже одобрен. В нем описывается сенсор из нескольких линз. Уин имеет сразу две призмы и особую систему между ними – она движется.

Там же описывается автофокусировка и оптическая стабилизация. При этом размер, тип и материал, а также место внутри смартфона можно без проблем изменить. Если говорить простым и понятным языком, то это перископный модуль тыльной камеры (вряд ли кто-то из производителей смартфонов разместит габаритный перископ спереди). Он имеет оптический зум до 10x и цифровой до 100x.

Когда это что-то появится в смартфоне? Аналитики предполагают, что уже в 2022 году, то есть в серии iPhone 14. Очевидно, что перископ будет только у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Таким образом, впервые в истории айфоны оснастят квадрокамерами.

Кстати, аналогичные перископные модули есть у флагманов на Android. Например, P40 Pro от Huawei, Galaxy S21 Ultra от Samsung.

По материалам iTechua
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