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Volkswagen совместно с китайским разработчиком построит в ФРГ аккумуляторный завод

Volkswagen совместно с китайским разработчиком построит в ФРГ аккумуляторный завод

Автоконцерн Volkswagen и китайская компания Gotion High-Tech будут сотрудничать в строительстве завода по производству аккумуляторных батарей в рамках комплекса по сборке двигателей внутреннего сгорания немецкого автомобильного концерна в Зальцгиттере. Как сообщает Automotive News Europe, в планы входит строительство лабораторий для разработки технологий, производственной линии и завода по переработке аккумуляторов.

«Мы рады расширению нашего партнерства с Gotion High-Tech, – сказал Герберт Дис, генеральный директор Volkswagen Group. – Это всего лишь один шаг к нашей цели войти вместе с нашими партнерами в тройку крупнейших производителей аккумуляторов в мире».

Gotion станет технологическим партнером VW в развитии завода, оборудования и производственных процессов.

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По планам, производство должно начаться в 2025 году. Компания заявила, что унифицированные аккумуляторные батареи могут использоваться для питания большинства автомобилей, которые она производит по всему миру.

Сейчас VW работает с несколькими партнерами в рамках своего плана по созданию шести заводов по производству аккумуляторов по всей Европе с общей производственной мощностью 240 гигаватт-часов.

В мае 2020 года VW подписал соглашение с Gotion, став его крупнейшим акционером с 26-процентной долей, купив акций примерно на 1,1 млрд евро. Таким образом, немецкий концерн стал первым автопроизводителем, вложившим прямые инвестиции в китайского поставщика аккумуляторов.

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt также является партнером VW, но он отказался от совместных планов по строительству завода по производству аккумуляторов в Зальцгиттере. Сейчас компания ищет возможность построить собственный завод в Германии.

По материалам Mind
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