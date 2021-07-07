Microsoft представила облачную версию Windows 365

Компания Microsoft представила облачный сервис Windows 365, который позволит запускать операционную систему компании на широком спектре устройств, пишет Reuters.

Сервис будет запущен 2 августа. Платить за него нужно будет ежемесячно, по количеству подключенных пользователей. Расценки пока не раскрываются.

Он будет работать по особому принципу – компания или учебное заведение смогут выбрать, сколько вычислительной мощности, памяти и места для хранения им будет нужно. Но вместо того чтобы ждать, пока физическая машина прибудет по почте, сотрудник или студент будет иметь доступ к операционной системе в облаке через свой ПК, Mac, iPhone, телефон Android или ноутбук Chromebook.

Облачная версия ОС была создана в ответ на просьбы клиентов, которые хотели, чтобы сотрудники и студенты имели более быстрый и легкий доступ, независимо от их физического местонахождения.

Windows 365 будет работать со всеми современными браузерами или через приложение Microsoft Remote Desktop.

Microsoft надеется, что технология Windows 365 будет достаточно простой для владельцев малого бизнеса или учебных заведений, в которых нет крупных ИТ-отделов, и что ежемесячные расходы будет легче прогнозировать в зависимости от размера бизнеса.

Эндрю Хьюитт, аналитик Forrester Research, сказал, что этот шаг поможет Microsoft защитить свою доминирующую долю рынка, несмотря на сильную конкуренцию со стороны операционной системы Apple и Google, которые легче использовать в учебных заведениях и компаниях.