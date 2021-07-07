0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Суд Амстердама обязал VW выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по 3000 евро

Суд Амстердама обязал VW выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по 3000 евро

Голландский суд постановил, что владельцы автомобилей немецкого концерна Volkswagen, оснащенных программным обеспечением, предназначенным для введения в заблуждение относительно выбросов дизельных двигателей, имеют право на компенсацию.

Как сообщает Reuters, Окружной суд Амстердама заявил, что Volkswagen должен заплатить по 3000 евро в качестве компенсации покупателям новых автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с установленным программным обеспечением. Владельцы подержанных автомобилей должны получить по 1500 евро каждый.

Читайте также: Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле

Компенсация, которую немецкий автопроизводитель еще может оспорить, касается около 150 000 автомобилей, проданных дилерами.

«Дизельный скандал» вокруг немецкого автогиганта начался в 2015 году. Тогда специалисты Агентства по защите окружающей среды США (EPA) обнаружили, что более чем на 500 000 автомобилей с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты. В целом «дизельгейт» с тех пор обошелся Volkswagen более чем в 32 млрд евро.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.