Суд Амстердама обязал VW выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по 3000 евро

Голландский суд постановил, что владельцы автомобилей немецкого концерна Volkswagen, оснащенных программным обеспечением, предназначенным для введения в заблуждение относительно выбросов дизельных двигателей, имеют право на компенсацию.

Как сообщает Reuters, Окружной суд Амстердама заявил, что Volkswagen должен заплатить по 3000 евро в качестве компенсации покупателям новых автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с установленным программным обеспечением. Владельцы подержанных автомобилей должны получить по 1500 евро каждый.

Читайте также: Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле

Компенсация, которую немецкий автопроизводитель еще может оспорить, касается около 150 000 автомобилей, проданных дилерами.

«Дизельный скандал» вокруг немецкого автогиганта начался в 2015 году. Тогда специалисты Агентства по защите окружающей среды США (EPA) обнаружили, что более чем на 500 000 автомобилей с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты. В целом «дизельгейт» с тех пор обошелся Volkswagen более чем в 32 млрд евро.