Суд Амстердама обязал VW выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по 3000 евро

Голландский суд постановил, что владельцы автомобилей немецкого концерна Volkswagen, оснащенных программным обеспечением, предназначенным для введения в заблуждение относительно выбросов дизельных двигателей, имеют право на компенсацию.
Как сообщает Reuters, Окружной суд Амстердама заявил, что Volkswagen должен заплатить по 3000 евро в качестве компенсации покупателям новых автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с установленным программным обеспечением. Владельцы подержанных автомобилей должны получить по 1500 евро каждый.
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Компенсация, которую немецкий автопроизводитель еще может оспорить, касается около 150 000 автомобилей, проданных дилерами.
«Дизельный скандал» вокруг немецкого автогиганта начался в 2015 году. Тогда специалисты Агентства по защите окружающей среды США (EPA) обнаружили, что более чем на 500 000 автомобилей с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты. В целом «дизельгейт» с тех пор обошелся Volkswagen более чем в 32 млрд евро.
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