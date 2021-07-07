По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (57,620 млн грн и 56,453 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 42), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,26−27,26 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активная заявка по доллару на сумму 114,073 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

27,2600 — 33 333

27,2600 — 150 000

27,2600 — 120 000

27,2500 — 30 000

27,2500 — 23 000

27,2500 — 60 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,2600 — 49 000

27,2600 — 20 000

27,2600 — 49 000

27,2600 — 30 000

27,2600 — 20 000

27,2700 — 57 775

27,2700 — 36 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2833 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2463 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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