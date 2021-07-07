Межбанк: основным мотиватором станет приближение выходных

В четверг на валютном рынке основным мотиватором для всех участников торгов будет приближение выходных и дней бюджетных проплат. На пятницу бизнес не станет оставлять свои оставшиеся крупные хозяйственные операции этой недели и предпочтет их закрыть сегодня, чтобы потом уже не зависеть от двухдневных выходных. А с понедельника 19 июля начнется пик периода налоговых расчетов клиентов с государством, что заставит часть компаний накапливать под них ресурсы уже с сегодняшнего дня.
Дефицит гривны простимулирует активную продажу валюты экспортерами на фоне низких объемов ее покупки импортерами и это сыграет на руку нацвалюте.
Новые послабления Нацбанка в части разрешения покупки валюты без валютных контрактов ежедневно на эквивалент 100 тысяч евро пока не окажут на поведение рынка прямого воздействия. Во-первых, потому что эти изменения вступают в силу только с 20-го числа, и во-вторых — при стабильной ситуации на валютном межбанке пока никто не бросится немедленно скупать на всю имеющуюся гривну валюту. Предприятиям нужно обеспечивать текущую деятельность и финансировать хозяйственные затраты в гривне, что не дает им возможность активно «тариться» валютой наперёд. Но определенную коррекцию в планы клиентов на будущее в случаях резких колебаний курса — это будет вносить.
НБУ снова постарается не вмешиваться в ход торгов, а лишь наблюдать за реакцией рынка на предстоящие валютные послабления. Как и вчера, регулятор может появиться на торгах только в случае, если госкомпании начнут активные распродажи валюты.
Котировки межбанка, по расчетам 15 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,22−27,40 грн, евро — коридор 32,10−32,50 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,29 / 27,31
евро — 32,31 / 32,33
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