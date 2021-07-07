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Facebook и Instagram выплатят более $1 млрд авторам контента

Facebook и Instagram выплатят более $1 млрд авторам контента

Компания Facebook анонсировала, что выплатит $ 1 млрд до 2022 года пользователям, которые создают контент для социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом объявил генеральный директор компании Марк Цукерберг, передает Reuters.

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Facebook запустит бонусные программы, предусматривающие выплаты авторам за достижение определенных показателей. Уже в ближайшие недели начнет работу программа бонусов для пользователей, выпускающих свой контент на Reels для Instagram. Интернет-гигант имеет целью привлечь авторов с большим количеством фолловеров с таких платформ, как YouTube и TikTok.

TikTok пообещал потратить $ 2 млрд на поддержку авторов контента в течение трех лет. Snapchat платил создателям контента $ 1 млн в день за размещение коротких видеороликов на своем сервисе.

Решение Facebook было объявлено после того, как на этой неделе TikTok стал первым конкурентоспособным мобильным приложением, которое было загружено 3 млрд раз по всему миру.

«С отметкой в 3 млрд установлений TikTok является пятым неигровым приложением, которое вышло на уровень, который исторически был исключительной сферой деятельности Facebook», — говорится в отчете компании Sensor Tower, занимающейся разработкой мобильных приложений.

По материалам Mind
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